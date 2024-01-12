الامارات | والدة مبابي تجبره على التبرع بثلث راتبه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أجبرت نجلها على التبرع لجمعية خيرية بثلث دخله بهدف مساعدة 98 طفلا على تحقيق مشاريعهم الحياتية.

وأوضحت الصحيفة بأن والدة النجم الفرنسي فايزة العماري الجزائرية الأصل صرحت للقناة الفرنسية الثانية: "قلت له بأنني لن أقبل بأقل من 30%.. سأتقاعد وأفعل ما يفعله الآخرون: سأذهب في إجازة إلى جزر المالديف، لكنني لن أعمل لديك!".

وتابعت: "في البداية أخبرته أنه سيتبرع بـ50% من دخله، لكننا تحدثنا ووصلنا إلى 30%!".

يذكر أن مبابي من النجوم العالميين البارزين في ملاعب كرة القدم الأوروبية ويتمتع بشعبية جارفة جعلته في الصف الأول على قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ 180 مليون يورو.