أمم أفريقيا.. فيتوريا يحذر من نجم موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - سلط البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الضوء خلال المحاضرة الفنية على أبرز مفاتيح منتخب موزمبيق، مؤكدًا أن لديهم دوافع قوية للظهور بأفضل شكل في المباراة الأولى ويريدون خطف نقطة على الأقل، لذلك لابد من الحذر أمامهم وفرض شخصية المنتخب من بداية اللقاء حتى لا يسمح لهم بأي تقدم.



خلال المحاضرة، لفت إلى أبرز مفاتيح اللعب في المنافس وهو رينيلدو ماندافا ظهير أتليتيكو مدريد، مطالبًا بفرض رقابة لصيقة عليه وعدم منحه فرصة للتقدم وصناعة الفرص أو التسجيل.

يواجه منتخب مصر موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الحالي والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.



موعد مباراة مصر وموزمبيق

تنطلق مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا غدا السبت الموافق 13 يناير حتى 11 فبراير من الشهر المقبل.