الامارات | ريال مدريد يغري لاعبيه بمكافأة مالية كبيرة للفوز على برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وعد لاعبيه بمكافأة مالية كبيرة في حال الفوز الأحد المقبل على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يقام في ضيافة السعودية.

وقالت الصحيفة إن بيريز أكد للاعبين، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي، بأنه سيتم إضافة 150 ألف يورو كمكافأة إضافية إلى ما تم تخصيصه لهم في حال الفوز باللقب بحسب نظام البطولة، والامر نفسه بالنسبة لأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وهذا يعني أن ريال مدريد سيحصل في حال التتويج على نحو 4 ملايين يورو، من ضمنها 150 ألف يورو، بجانب حصوله على 6 ملايين يورو نظير المشاركة فقط.

وسيتم تقسيم مبلغ 4 ملايين يورو على اللاعبين بالتساوي بعد الفوز بالكأس، بمن فيهم أعضاء الجهاز الفني، ما سيشكل دفعة وحافزا كبيرا لهم أمام برشلونة الراعب في رد الدين بعد الخسارة في ذهاب "الليغا" على أرضه وبين جمهوره.