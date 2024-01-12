معلقي مباراتي مصر أمام موزمبيق وغانا في أمم أفريقيا 2023

أعلنت قنوات بي إن سبورت، عن معلقي مباراتي منتخب مصر ضد موزمبيق وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وسيلاقي منتخب مصر موزمبيق وغانا في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتستضيف دولة كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير وحتي 11 من شهر فبراير المقبل.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

معلق مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

سيلاقي منتخب مصر نظيره موزمبيق، يوم الأحد 14 يناير، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في أمم إفريقيا، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل مباراة مصر وموزمبيق عبر قناتي beIN Afcon 1 / 2، فيما أسندت مهمة التعليق للمعلق الرياضي علي محمد علي.

معلق مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، تعليق مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من أمم إفريقيا للمعلق الرياضي علي محمد علي عبر قناة “beIN Afcon 1”.

وستقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.