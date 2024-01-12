الامارات | تريزيغيه: جئنا إلى ساحل العاج للتتويج بكأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المصري محمود حسن تريزيغيه أن منتخب بلاده يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بساحل العاج من أجل التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق الحاصلة على كأس البطولة. ويلعب منتخب مصر، البطل التاريخي للمسابقة القارية، في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لأمم أفريقيا 2023، برفقة غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وموزمبيق.

وتحدث تريزيغيه عن المجموعة التي يتواجد بها منتخب (الفراعنة) في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث قال "إنها مجموعة صعبة، ليس الأمر سهلا كما يبدو، جميع المنتخبات الأفريقية قوية ولديها لاعبون جيدون للغاية، سنلعب كل المباريات كنهائيات ونرى كيف ستبدو".

ورغم ذلك، لم يخف تريزيغيه طموح المصريين في رفع الكأس للمرة الثامنة، حيث أكد "جئنا إلى هنا للحصول على لقب جديد. منذ وصولنا، المنتخب بأكمله لديه هدف واحد فقط، الذهاب لرفع هذه الكأس مجددا". ويرغب لاعب طرابزون سبور التركي الحالي وأستون فيلا الإنجليزي السابق، الذي يشارك للمرة الرابعة في أمم إفريقيا، في محو الذكرى المؤلمة، التي ظلت تطارده في السنوات الأخيرة، عقب خسارة المنتخب المصري المباراة النهائية في نسختي المسابقة عامي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال على الترتيب.

وصرح تريزيغيه "من الصعب حقا خسارة نهائيين. إنه أمر مؤلم لكننا سنحاول مرة أخرى الحصول على الكأس. يجب أن يكون لدينا ما نستحقه، ونأمل أن يكون الحظ هذه المرة إلى جانبنا وأن يساعدنا الله".

ويعتقد، تريزيغيه قبل كل شيء أن المصريين لديهم مجموعة متجانسة من اللاعبين قادرة على للتتويج باللقب، خاصة وأن منتخب "الفراعنة" لم يذق طعم التتويج منذ عام 2010.