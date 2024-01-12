الامارات | دبي تحتضن الجولة الآسيوية للدارتس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد أبطال آسيا لخوض منافسات ثلاث جولات آسيوية تقام بتنظيم الاتحاد الإماراتي للدارتس يومي 13 و14 الجاري في فندق "الحبتور سيتي" في دبي.

وتنطلق الجولة الأولى اعتباراً من صباح اليوم السبت فيما تقام الجولة الثانية خلال الفترة المسائية من اليوم نفسه، وستقام آخر الجولات المقامة في الإمارات يوم الأحد بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة.

ويستضيف الاتحاد الإماراتي للدارتس الجولات الآسيوية للمرة الاولى في المنطقة مما يؤكد أن اللعبة بدأت تتوسع وأصبح لها قاعدة قوية في المنطقة بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص.

وتمثل استضافة الإمارات للبطولة انطلاقة جديدة للعبة الدارتس في الإمارات مما يؤكد ان اللعبة اصبحت تنطلق نحو آفاق جديدية قارية ودولية خصوصاً بعد أن تم تجهيز البطولة بكافة المتطلبات لضمان نجاح الاستضافة وفق المعايير الدولية للعبة حيث سيدير البطولة كوادر مختصة يملكون خبره طويلة في البطولات الكبرى.