الامارات | قطر تفوز على لبنان في افتتاح كأس آسيا 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلت قطر، الدولة المضيفة، حملة الدفاع عن لقب كأس آسيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على لبنان في المباراة الافتتاحية للبطولة بفضل ثنائية لأكرم عفيف وهدف للمعز علي في استاد لوسيل اليوم. وافتتح عفيف، الثنائية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة أرضية زاحفة بعد تمريرة للخلف من زميله المعز الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأس. واختتم عفيف الثلاثية في الدقيقة السادسة من الوقا المحتسب بدل الضائع.

وأقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان، في استاد لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

ودخل المنتخبان المباراة على وقع خسارتين وديتين، قطر امام الاردن 1-2 ولبنان امام السعودية صفر-1 في آخر تجربة لكل منهما قبل انطلاق البطولة. وخلافاً للمباريات الافتتاحية التي غالباً ما تأتي حذرة، جاءت مجريات اللقاء سريعة. وسدد عبدالعزيز حاتم كرة من مشارف المنطقة سيطر عليها الحارس اللبناني بسهولة (3).

وظن المعز علي أنه سجل هدف الافتتاح عندما انسل من وراء مدافعي لبنان وانفرد بالحارس مصطفى مطر وسدد على يساره في الشباك، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد الغت الهدف بداعي التسلل (6). وتألق حارس لبنان في التصدي لكرة رأسية من علي المهدي على دفعتين (20). رد لبنان، الساعي الى بلوغ الدور الثاني للمرة الاولى في ثالث مشاركة له، مباشرة بتسديدة لقائد المنتخب حسن معتوق تصدى لها حارس قطر مشعل برشم.

وكادت قطر تفتتح التسجيل لكن كرة أكرم عفيف الرأسية لامست العارضة وخرجت (32). وعندما كان الشوط الاول يلفظ انفاسه الاخيرة، افتتحت قطر التسجيل اثر كرة عرضية داخل المنطقة وصلت الى المعز علي سيطر عليها ثم تركها لأكرم عفيف الذي تابعها زاحفة في الزاوية اليسرى للمرمى اللبناني.

واستهل المنتخب اللبناني الشوط الثاني بتسديدة لمهاجمه باسل جرادي لكن لوكاس منديش تصدى لها وابعدها الى ركنية.

ونجح المنتخب القطري في تعزيز تقدمه اثر خطأ للدفاع اللبناني الذي ترك مساحة كبيرة للمعز علي، فاستغل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عبر محمد وعد وتابعها برأسه بسهولة داخل الشباك (56).

ورفع علي رصيده الى 10 اهداف في نسختين، ليقترب من الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الايراني الشهير علي دائي (14 هدفاً). وسنحت فرصة للبنان عبر عمر شعبان بوغيل الذي انكشف المرمى أمامه لكنه سدد كرة خارج الخشبات الثلاث (87). وعزز اكرم عفيف النتيجة بتسجيله الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع تخطى فيه احد مدافعي لبنان وانفرد بالحارس وسدد بعيداً عن متناوله (90+6).

وكانت النسخة الـ 18 قد تم افتتاحها، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك من خلال حفل فني احتضنه ملعب لوسيل قبل المباراة الاولى بين قطر حاملة اللقب ولبنان. وحمل حفل الافتتاح عنوان الفصل المفقود من كليلة ودمنة، وهي مجموعة من القصص التاريخية القديمة التي تعكس التنوع الثقافي داخل القارة الصفراء. وأنشدت خلال الحفل الأغنية الرسمية للبطولة كما شهد عروضاً فنية وألعاب نارية. وأدى الاستعراض الغنائي التمثيلي مجموعة من أبرز الفنانين القطريين والعرب.

وهي المرة الأولى تقام فيها مباريات كأس آسيا في ملاعب كأس العالم لكرة القدم، حيث أن سبعة ملاعب استضافت مباريات قطر 2022 من بين الملاعب التسعة التي ستستضيف المباريات.