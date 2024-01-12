أكرم عفيف يدون اسمه في سجلات تاريخ منتخب قطر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب قطر الفوز على لبنان بثلاثية دون رد على ملعب استاد لوسيل في مستهل مشوار العنابي ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة على أرضه والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة شهر.

سجل الهدف الأول للمنتخب القطري اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليواصل اللاعب القطري المشارك مع منتخب بلاده، سلسلة من التألق مع "العنابي" في بطولة كأس آسيا.

ومهّد المعز علي لاعب منتخب قطر، الطريق أمام أكرم عفيف، ولم يتردد الأخير في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول للمباراة ضد لبنان، مما جعل حامل اللقب يتقدم في النتيجة.

كما أنه تمكن من تسجيل هدف قطر الثالث في الدقيقة 90+6، بعدما استغل خطأ مدافعي منتخب لبنان في إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك

أكرم عفيف

وحقق عدة أرقام استثنائية بعد تسجيله في مباراة اليوم، يُعد هو اللاعب الذي سجل آخر أهداف نسخة الإمارات 2019، تحديدا في الفوز 3-1 على اليابان في المباراة النهائية، قبل أن يفتتح السجل التهديفي في البطولة الحالية.

وأصبح أكرم أول لاعب يساهم بالأهداف، في أربع مباريات متتالية خلال بطولة كأس آسيا، حيث سجل 3 أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة، وفقًا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

وواصل اللاعب التسجيل مع "العنابي" في مختلف المسابقات، بعد أن سجل في تصفيات كأس العالم 2018، وبطولة آسيا وكأس الخليج 2019، وتصفيات آسيا 2023، وبطولة الكونكاكاف 2021، وكأس العرب 2021، وأخيرًا كأس آسيا 2023 في قطر.