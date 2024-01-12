قطر تفتتح كأس آسيا بثلاثية في مرمى منتخب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

افتتح منتخب قطر بطولة كأس آسيا بفوز كبير على نظيره لبنان بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، على استاد لوسيل.

وسجل هدف قطر الأول، أكرم عفيف في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف قطر الثاني، المعز علي في الدقيقة 56 من زمن شوط المباراة الثاني.

وسجل هدف قطر الثالث، أكرم عفيف في الدقيقة 96 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذا الفوز تصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة الأولى بكأس آسيا برصيد 3 نقاط.

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