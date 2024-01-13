الامارات | «العنابي» يدشن كأس آسيا بالفوز على لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلت قطر، الدولة المضيفة، حملة الدفاع عن لقب كأس آسيا يوم أمس، بالفوز 3-صفر على لبنان في المباراة الافتتاحية للبطولة، بفضل ثنائية لأكرم عفيف وهدف للمعز علي في استاد لوسيل. وافتتح عفيف، الثنائية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة أرضية زاحفة بعد تمريرة للخلف من زميله المعز الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأس. واختتم عفيف الثلاثية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وأقيمت المباراة الافتتاحية في استاد لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا. وتشهد نفس المجموعة الأولى اليوم لقاء منتخبي الصين وطاجيكستان،

وكانت النسخة الـ18 قد تم افتتاحها أمس، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك من خلال حفل فني احتضنه ملعب لوسيل قبل مباراة قطر ولبنان. وحمل حفل الافتتاح عنوان الفصل المفقود من كليلة ودمنة، وهي مجموعة من القصص التاريخية القديمة التي تعكس التنوّع الثقافي داخل القارة الصفراء. وأنشدت خلال الحفل الأغنية الرسمية للبطولة كما شهد عروضاً فنية وألعاباً نارية.

وفي مباريات اليوم، يرفع المنتخب السوري شعار البحث عن مفتاح التأهل للدور الثاني من بوابة أوزبكستان، عندما يلتقيه على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية، والتي تشهد مباراة ثانية بين أستراليا والهند.

ويعني فوز «نسور قاسيون» في مباراته الافتتاحية بنسبة كبيرة قطع إحدى بطاقتي التأهل للدور الـ16، وبالتالي كسر عقدة الخروج المبكر من الدور الأوّل التي رافقت مشاركاته الست السابقة في هذه البطولة.

وعلى الرغم من قيام المدير الفني لمنتخب سورية الأرجنتيني هكتور كوبر باستبعاد قائد المنتخب عمر السومة من القائمة، والذي شكل صدمة كبيرة للاعب وللجمهور السوري، إلا أن المدرب المخضرم أكد في تصريح صحافي، أنه اختار تشكيلة اللاعبين الذين «يفيدون المنتخب»، خصوصاً أن تشكيلته ضمت 18 لاعباً محترفاً من أصل 26 وهي ظاهرة جديدة في المنتخب السوري.

مباريات اليوم

أستراليا - الهند 15:30

الصين - طاجيكستان 18:30

أوزبكستان - سورية 21:30