الامارات | الوصل يجدد عقد ميلوش حتى 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تجديد عقد المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لمدة موسمين إضافيين حتى 2026.

وذكرت الشركة في بيان على حسابها في منصة «إكس» أنه «بمباركة كريمة ودعم لامحدود من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، توصلت شركة كرة القدم لاتفاق مع مدرب الفريق الأول ميلوش ميلوييفيتش حول تجديد عقده لموسمين مقبلين».

وأضافت: «يأتي قرار التجديد بعد تأكد مجلس إدارة الوصل من ضرورة استمرار المدرب مع الفريق لاستكمال مشواره الناجح والمميز منذ توليه مسؤولية تدريب الفهود، وكذلك لتحقيق الاستقرار الفني في الفريق».

من جهته أعرب المدرب ميلوش عن سعادته بهذا القرار الذي يحقق الكثير من التوازن والانسجام الفني على مستوى الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني المساعد، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي تعم الفريق ودعم الإدارة اللامحدود.

وتولى المدرب ميلوش مهامه مدرباً للفريق الأول منذ بداية الموسم الحالي، وحقق نتائج إيجابية خلال مباريات الدور الأول لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين بتصدر الفريق لائحة الترتيب وتأهله إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.