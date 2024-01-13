الامارات | المنتخب يواجه كازاخستان في «آسيوية اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد المنتخب الوطني لكرة اليد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة آسيا المقامة في ضيافة البحرين، وذلك حين يواجه اليوم كازاخستان، بطموح المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن مجموعته الرابعة إلى دور الثمانية. كما تشهد الجولة، وضمن المجموعة نفسها، لقاء صاحب الضيافة البحرين أمام هونغ كونغ.

ويدخل المنتخب الجولة الثانية متشاركاً الصدارة مع البحرين بنقطتين لكل منهما، بعد فوز «الأبيض» أول من أمس على هونغ كونغ (29-24)، والبحرين على كازاخستان بواقع (47-13). وتبدو حظوظ المنتخب قوية أمام كازاخستان.

ويعوّل المدير الفني للمنتخب، الفرنسي دانييلو برستوفاك، على كوكبة من أصحاب الخبرات، يتقدمهم الحارس المخضرم محمد إسماعيل، وأحمد هلال، وطارق أحمد، ومحمد مرزوق، الذين أسهموا بشكل فاعل في الفوز على هونغ كونغ.