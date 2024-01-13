الامارات | ديربي الفجيرة ودبا في واجهة مباريات «الهواة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة اليوم إقامة ثماني مباريات ضمن الجولة 15، أبرزها ديربي الفجيرة ودبا الفجيرة حيث الإثارة كبيرة بين الفريقين، بغض النظر عن مراكزهما في الدوري، وتقام المباراة الساعة 16:55. ولدى دبا 22 نقطة في المركز السادس، بينما الفجيرة عاشراً بـ19 نقطة.

وفي التوقيت نفسه يلتقي دبا الحصن مع يونايتد في مباراة يسعى فيها دبا الحصن لوقف نزف النقاط، ويلعب الجزيرة الحمراء مع غلف يونايتد، ومسافي مع سيتي، بينما عند الساعة الخامسة يلتقي الحمرية مع العروبة في اختبار قوي للمتصدر الباحث عن نقاط ثمينة في ملعب الحمرية الصعب، ويتواجه العربي مع التعاون، ومصفوت مع الذيد، وتختتم الجولة الساعة الخامسة و10 دقائق بلقاء الظفرة و«غلف إف سي».

ويتصدر العروبة الترتيب برصيد 36 نقطة يليه الظفرة ودبا الحصن ولكل منهما 28 نقطة، ثم العربي رابعاً بـ26 نقطة. وفي المركزين الأخيرين سيتي والرمس ولكل منهما ست نقاط.