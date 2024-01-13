الدوري الإنجليزي.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تستأنف اليوم السبت مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام مباراتان قويتان، أبرزهما نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي.

ويستعرض لكم "الخليج 365" موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

تشيلسي ضد فولهام - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 7.30 - beIN SPORTS 1

الجدير بالذكر أن نادي لوتون تاون تعادل مع بيرنلي بنتيجة 1-1، في مباراة افتتاح الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، أمس الجمعة، على ملعب تيرف مور.

اقرأ أيضًا:

"من غانا إلى مصر"... 4 إخوة شاركوا معا في كأس الأمم الإفريقية