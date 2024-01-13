أمم أفريقيا.. مجدي عبدالغني: أخشى على المنتخب من ثنائي الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - اعرب مجدي عبدالغني نجم كرة القدم المصرية السابق، عن قلقه من دفاع المنتخب الوطني مشيرًا أنه يخشى من خط الدفاع في بطولة كأس الأمم الإفريقية وخاصة بسبب أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم مدافعي الفراعنة.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تلفزيونية: “أنا أثق في إمكانيات لاعبي منتخب مصر وتحقيق آمال الجماهير في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف: "قلق بشأن مدافعي منتخب مصر خاصة أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم، لأن حجازي لسه راجع من الإصابة وأكيد هو في قلق".

وأتم: “منتخب مصر الآن يملك الكثير من اللاعبين المحترفين لذلك أرغب أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي واحد أفضل اللاعبين في العالم يقوم بتشجيع اللاعبين ويحقق هذه البطولة”.