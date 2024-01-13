موعد مباراة الزمالك الودية أمام الوحدة الإماراتى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة فى دورتين وديتين فى الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر في إطار الاستعدادات قبل استئناف نشاط المسابقات المحلية.

يأتي ذلك في إطار رغبة الزمالك استغلال فترة التوقف الدولي، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء بالشكل الأمثل.

موعد مباراة الزمالك أمام الوحدة الإماراتى

يواجه الزمالك نظيره الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات، على أن يشارك الزمالك فى الدورة الثانىة والتى ستكون فى الفترة من 24 حتى 29 يناير الجارى، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي وأهلى جدة السعودى.

