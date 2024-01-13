الامارات | هالاند يواصل الغياب.. أزمة في السيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمر غياب الهداف النرويجي إرلينغ هالاند عن فريقه مانشستر سيتي، لكن صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين جاهز للبدء أساسياً السبت ضد نيوكاسل في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أفاد مدربهما الإسباني بيب غوارديولا.

وغاب هالاند عن الملاعب منذ الخسارة أمام أستون فيلا 0-1 في السادس من ديسمبر بسبب إصابة في القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من السفر مع الفريق الى السعودية من أجل مؤازرته خلال مشواره الأول على الإطلاق في مونديال الأندية الذي توج بلقبه الفريق الإنجليزي.

وشارك ابن الـ23 عاماً في التمارين الفردية خلال تواجده مع الفريق في السعودية، لكنه لم يصل حتى الآن الى الجاهزية البدنية اللازمة كي يعاود اللعب وتعزيز رصيده التهديفي البالغ 19 هدفاً هذا الموسم.

لكن فريق غوارديولا تلقى خبراً ساراً بتعافي صانع الألعاب دي بروين ووصوله الى الجاهزية الكافية للبدء أساسياً السبت على أرض نيوكاسل، وذلك بعدما سجل عودته الى الفريق كبديل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي خلال الفوز على هادرسفيلد 5-0 في الدور الثالث لمسابقة الكأس.

وغاب النجم البلجيكي عن سيتي منذ أغسطس نتيجة تفاقم إصابة يعاني منها في الفخذ خلال المرحلة الأولى من الدوري ضد بيرنلي.

ومن المتوقع أن يعول سيتي أيضاً على جاك غريليش بعد تعافيه من المرض، لكن جون ستونز ليس جاهزاً للعودة من إصابة في الكاحل.

وقال غوارديولا "جاك كان مريضاً. نأمل عودته اليوم (في التمارين). إرلينغ غائب وكذلك جون (ستونز)".

ويتخلف سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق خمس نقاط، ما يجعل مباراته مع نيوكاسل بغاية الأهمية في هذه المرحلة من الموسم.

ويغيب ليفربول عن مباريات عطلة نهاية الأسبوع لأنه يخوض مباراته في هذه المرحلة ضد بورنموث في 21 الشهر الحالي، ما يمنح سيتي فرصة تقليص الفارق الى نقطتين في حال فوزه على نيوكاسل، فيما ستشكل الخسارة ضربة قاسية جداً لحظوظه بإحراز اللقب للمرة الرابعة توالياً.

وقال دي بروين الأسبوع الماضي أنه يتوقع بدء المباراة ضد نيوكاسل من مقاعد البدلاء، لكن عندما سئل غوارديولا عن إمكانية أن يلعب البلجيكي أساسياً، أجاب "نعم. ما شاهدته في الأمس أنه يبدو جيداً حقاً وديناميكياً".

وتابع "الدقائق التي لعبها (في الكأس) كانت جيدة جداً، إنها أفضل من الحصص التمرينية التي خاضها قبل مباراة هادرسفيلد حيث بدا بعيداً عما هو عليه عادة"، مستطرداً "لكن هذا طبيعي عندما تكون عائداً من إصابة أبعدتك خمسة أشهر. عانى من تقلبات في الحصص التمرينية، لكن هذا أمر طبيعي جداً. الأمر الأهم هو أن يتحسن".