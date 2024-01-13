الامارات | مسار محفوف بالمخاطر أمام المنتخب المصري.. ثلاثي عربي والكاميرون والسنغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 المقرر انطلاقها في كوت ديفوار في 13 يناير الجاري، على أن تتواصل منافساتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وتقام البطولة في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني بكل مجموعة لدور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وفي حال تأهل المنتخب المصري كمتصدر للمجموعة الثانية، التي تضم كذلك منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر (كاب فيردي)، سيلعب في دور الـ16 يوم 29 يناير الجاري على ملعب (هوفييه بوانيه) بمدينة أبيدجان مع أحد المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات كوت ديفوار، البلد المضيف، إلى جانب نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال والكاميرون وجامبيا وغينيا، فيما تضم الرابعة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

وفي حال تأهله لدور الثمانية، سيواجه المنتخب المصري يوم 3 فبراير القادم بمدينة ياماسوكرو، المتأهل من مباراة أخرى بدور الـ16، بين متصدر المجموعة السادسة ووصيف المجموعة الخامسة.

وتضم المجموعة السادسة منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، فيما تتواجد منتخبات تونس وجنوب أفريقيا ومالي وناميبيا في المجموعة الخامسة.

وإذا نجح المنتخب المصري في تجاوز دور الثمانية، والوصول للمربع الذهبي للبطولة، فإنه سيلتقي في السابع من الشهر المقبل بمدينة بواكي، مع الفائز من مواجهة أخرى بدور الثمانية، تجمع بين الفائز من مباراة بين وصيف المجموعة الأولى ووصيف المجموعة الثالثة، ومتصدر المجموعة الرابعة وثالث إحدى المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة.

وفي حال تأهل المنتخب المصري من خلال احتلال المركز الثاني بالمجموعة الثانية، فإنه سيلعب يوم 28 يناير بمدينة سان بيدرو مع وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وفي دور الثمانية، سيكون على المنتخب المصري اللعب في الثالث من فبراير المقبل بمدينة بواكي مع الفائز من مباراة متصدر المجموعة الأولى وصاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وفي حال تأهله للدور قبل النهائي، سيلعب المنتخب المصري في ذلك الدور يوم السابع من الشهر القادم بملعب (الحسن واتارا) بأبيدجان، مع الفريق المتأهل من مباراة في دور الثمانية تجمع بين الفائز من متصدر المجموعة الخامسة ووصيف المجموعة الرابعة، ومتصدر المجموعة الثالثة مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

أما في حالة تأهل المنتخب المصري كصاحب المركز الثالث في المجموعة، فمن المحتمل أن يواجه في دور الـ16 متصدر المجموعة الرابعة (تضم الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا وموريتانيا)، أو متصدر المجموعة الثالثة (السنغال والكاميرون ومالي وجامبيا).