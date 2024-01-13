كأس آسيا.. أبرزهم أستراليا والهند.. مواعيد مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منافسات بطولة كأس آسيا 2023 التى ىتقام بدولة قطر، مساء امس، بفوز كبير لاصحاب الأرض علي نظيره منتخب لبنان بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين علي ملعب ستاد لوسيل.

موعد مباريات بطولة كأس الأمم الآسيه 2023 بقطر بالجولة الأولي السبت 13 يناير

ـ أستراليا أمام الهند في تمام الساعة 1:30 ظهرا

ـ الصين نظيره طاجيكستان الساعة 4:30 مساء

ـ منتخب أوزبكستان أمام سوريا الساعة 7:30 مساء.

منتخب قطر

واستطاع منتخب قطر خوض 40 مباراة ببطولة كأس آسيا خلال 11 مشاركات بعد تحقيق الفوز اليوم أمام لبنان، حقق من خلالها 43 فوزا و11 تعادلا، و تلقى 15 خسارة، سجل لاعبوه 55 هدفا، واستقبلت شباكه 47 آخرين.

وحصد العنابي لقب النسخة الماضية، إذ حقق العلامة الكاملة في بطولة آسيا لعام 2019، حيث فاز 7 لقاءات من أصل 7 مواجهات خاضها في البطولة التى استضافتها دولة الإمارات.