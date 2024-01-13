ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك بين فريقي تشيلسي وفولهام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة تشيلسي وفولهام اليوم السبت في الجولة الـ 231 لمنافسات الدوري الإنجليزي عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق محمد بركات.

ترتيب تشيلسي وفولهام بجدول الدوري الإنجليزي

يتواجد تشيلسي حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة حقق الفريق الفوز في 8 مواجهات فقط وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل الفريق 34 هدفا واستقبل 31.

علي الجانب الأخر يتواجد فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل الفريق 28 هدفا واستقبل 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.