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موعد مباراة إنتر ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة قوية أمام نظيره نادي مونزا اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة .

 

موعد مباراة إنترميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن يلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره مونزا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية .

 

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يتربع فريق إنتر ميلان علي صدارة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، جمعهم من خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

كما يتصدر إنتر ميلان ترتيب الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف بالدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 44 هدفا، كما يملك أقوى خط دفاع بعدما استقبل 9 أهداف فقط.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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