طلب مثير من اتحاد الكرة لـ الزمالك.. صدمة لمجلس حسين لبيب

تلقى في الساعات الماضية نادي الزمالك طلب مثير من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسو جمال علام وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب اتحاد الكرة من الزمالك سداد 15 مليون جنيه لاتحاد الكرة خلال فترة الانتقالات الجارية، كجزء من المبالغ المستحقة للجبلاية لدى القلعة البيضاء تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

ووقع اتحاد الكرة في وقت سابق مع الزمالك اتفاق يقضي بسداد القلعة البيضاء مبلغ 15 مليون جنيه مع كل فترة قيد حتى تسوية كامل المديونية المستحقة على النادي لصالح الجبلاية والتى قد تصل إلى 60 مليون جنيه.

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وأرسل مسئولو الجبلاية إخطارًا بشكل رسمي لـ الزمالك يفيد بمطالبة سداد مبلغ 15 مليون جنيه الفترة الحالية، قيمة الدفعة الثانية من المديونيات المستحقة على النادي.

وعلى سياق اخر حدد الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة معتمد جمال تحديد يوم 18 يناير الحالي موعداً للسفر إلى الإمارات للانتظام في معسكر إعداد.