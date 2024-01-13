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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للسفر إلى الإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا للسفر إلى دولة الإمارات للمشاركة في بطولتين وديتين.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة، بعد خوض مباراة ودية مع فريق عثماثون طنطا.

وكان الزمالك حقق الفوز على عثماثون طنطا بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي، حملت توقيع كل من، عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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