الامارات | كلباء يواجه دبا الحصن في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة السابعة والربع مساء يوم غد منافسات مرحلة "بلاي اوف" دوري كرة قدم الصالات، وذلك بإقامة المباراة الاولى في الدور ربع النهائي، وتجمع بين اتحاد كلباء ودبا الحصن ضمن لقاء الذهاب، بينما سيلتقيان معا في الاياب الخميس القادم. وفي سياق متصل ينتظر فريق البطائح الفائز من مباراتي الربع النهائي بين كلباء ودبا الحصن ليتواجه معه في مباراتين تقاما في 22 و26 الجاري.