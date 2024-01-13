الامارات | تشافي يحدد خطته لهزيمة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز قناعته بأن برشلونة يملك الإمكانية لتكرار الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يقام غدا في السعودية. وأكد تشافي في المؤتمر الصحافي أن برشلونة، وبرغم معاناته الاخيرة مع الإصابات وتواضع النتائج، لكنه يملك فريقا قادرا على تكرار ما حققه حين فاز على الريال في نسخة العام الماضي 3-1.

وحدد تشافي المعالم الرئيسة للخطة التي ستمكن برشلونة من الفوز، وقال إنها "الطريقة الكلاسيكية" لبرشلونة، بأن يكون وفيا لما زرعه المدرب التاريخي الهولندي كرويف في مدرسة برشلونة منذ 30 عاما، وهي التي تعتمد على امتلاك الكرة وحرمان الخصم منها، قائلا إن اللعب الجماعي هو سبيل برشلونة للفوز.

ورفض تشافي الحديث عن اللعب بأربعة لاعبين في الوسط، قائلا إن ذلك أمر يعود إلى المباراة، ولن يتحدث عنه. وكانت خطة "4 لاعبين في الوسط" قد نجحت مع برشلونة الموسم الماضي، لكنها قد لا تحقق نفس النجاح، خاصة وأن ريال مدريد ليس هو نفس فريق الموسم الماضي، كما أنه يمتلك نجما مميزا هو الانجليزي جود بيلينغهام.