الامارات | ريال مدريد مهتم بلاعب جديد بدلا عن مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد موقع "فووتبل إسبانيا" أن مسؤولي ريال مدريد يدرسون خيارات أخرى بديلة عن صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في حال فشل انتقاله إلى مدريد، خاصة في ظل الاشتراطات المالية الكبيرة من مبابي.

وارتفعت أسهم نجم نابولي، النيجيري أوسيمين، لدى إدارة ريال مدريد وكذلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة بالنظر إلى المستوى الفني المميز للاعب، والذي واجه ريال مدريد الموسم الحالي في دوري الأبطال مع نابولي. ويملك أوسيمن القدرات البدينة والفنية التي تجعله البديل المثالي في نظر مدريد في حال لم يستطع إنجاز صفقة مبابي.