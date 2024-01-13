مانشيني يضم 3 لاعبين جدد لقائمة منتخب السعودية في كأس آسيا

قرر روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضم 3 لاعبين جدد لقائمة الأخضر في كأس أمم آسيا.

وقام مانشيني بضم الثلاثي محمد البريك، وطلال حاجي، ومحمد اليامي، لقائمة منتخب السعودية النهائية لكأس آسيا 2023.

ويأتي ضم الثلاثي بدلًا من اللاعبين “أيمن يحيى ، عباس الحسن، نواف العقيدي”، الذين تم استبعادهم من قائمة السعودية في كأس آسيا.

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ومنح مانشيني الضوء الأخضر للاعب ريان حامد، بمغادرة معسكر منتخب السعودية والانضمام مجددًا في معسكر المنتخب تحت 23 عامًا.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره عمان، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا.

وستقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي السعودية وعمان، يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.