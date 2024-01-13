باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم روما

يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع دييجو يورينتي مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي الذي يقضي حاليًا فترة إعارة للمرة الثانية على التوالي مع روما.

وتشير التقارير القادمة من فرنسا إلى أن باريس سان جيرمان حريص على إضافة مدافع آخر إلى قائمته بعد إصابة ميلان سكرينيار.

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بالنسبة للويس إنريكي، يبدو أن يورينتي مناسب بشكل جيد من الناحية التكتيكية وأيضًا بسبب خبرته.

وفقًا لموقع “فوت ميركاتو”، يواصل باريس سان جيرمان إصراره على التعاقد مع دييجو يورينتي من ليدز، هدفهم هو إقناع ليدز بإنهاء إعارة اللاعب في العاصمة الإيطالية.

في هذه الأثناء، تدعي البوابة الإخبارية أن الجيالوروسي سيكون على استعداد للموافقة على هذه الفكرة.

ومع ذلك، سيتعين عليهم أولاً تأمين بديل يبدو وكأنه احتمال بعيد نظرًا للقيود المعروفة لروما بسبب اللعب المالي النظيف.

في الواقع، تجبر شروط اتفاقية التسوية روما على تقديم قائمة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمرحلة الإقصاء المباشر من الدوري الأوروبي والتي تكلف نفس تكلفة مرحلة المجموعات أو أقل.