مصطفى محمد ردًا على نجم منتخب المغرب: العب مثلنا وفز ببطولات

علق مصطفى محمد نجم منتخب مصر على تصريحات اللاعب عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب التي أطلقها ضد الفراعنة قبل كأس أمم أفريقيا.

وستنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار بداية من اليوم 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، مع موزمبيق، غانا، والرأس الأخضر.

وقال مصطفى محمد في تصريحات صحفية ” لم اتابع ما قاله لاعب منتخب المغرب زالدين أوناحي، ولكننا حققنا سبع بطولات إفريقية”.

اقرأ أيضًا: تطورات إيجابية في مفاوضات الهلال السعودي مع نجم مارسيليا

وتابع” أدعو أوناحي بأن يلعب مثلنا ويتوج بالبطولات” مضيفًا أن تواجد محمد صلاح يعتبر إضافة قوية.

وشدد” ا يبخل بأي معلومة ويفيدنا كثيرًا بخبراته، الجيل الحالي مميز، ويستحق الفوز بلقب إفريقي”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية.