الامارات | كأس آسيا.. أستراليا تهزم الهند بنصف "تشكيلة الأرجنتين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت أستراليا فوزاً مستحقاً على الهند 2-0، اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس اسيا لكرة القدم في قطر.

على ملعب أحمد بن علي المونديالي وأمام جماهير بلغ عددها 36 ألفاً شجّع معظمها المنتخب الهندي، سجّل جاكسون ايرفاين (50) وجوردان بوس (73) الهدفين.

وشهدت المباراة سابقة على صعيد نهائيات كأس آسيا، لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا نالت شرف ان تكون أول إمرأة تتولى إدارة مباراة ضمن النهائيات القارية.

وتضمّ المجموعة أيضا سوريا واوزبكستان اللذين يلتقيان لاحقاً على ملعب جاسم بن حمد.

خاضت استراليا بطلة عام 2015 عندما استضافت النهائيات، المباراة بتشكيلة شارك أكثر من نصف عناصرها في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال قطر أواخر العام 2022، ابرزهم قائدها مات راين الذي تعافى من كسر في وجنته.

وعلى الرغم من سيطرة استراليا على مجريات اللعب، فإن الفرصة الأولى الحقيقية كانت للهند عبر مهاجمها المخضرم سونيل تشيتري (39 عاماً) الذي سدد كرة رأسية سابحاً، لكنها جاءت خارج الخشبات الثلاث (16).

يذكر ان تشيتري، افضل هداف في منتخب الهند، هو اللاعب الوحيد الباقي من التشكيلة الحالية التي سبق لها ان واجهت استراليا في نسخة 2011 في قطر ايضا (0-4).

ردّت استراليا بفرصة عن طريق كونور ميتكالف لم تثمر (21)، ثم سدّد مارتن بويل كرة على الطاير من داخل المنطقة علت العارضة (31).

وضغط المنتخب الأسترالي في ربع الساعة الاخير، لكنه لم يتمكن من إيجاد الطريق نحو مرمى الهند بفضل دفاعها المنظّم.

واصلت استراليا ضغطها ونجحت في افتتاح التسجيل عبر جاكسون ايرفاين الذي استغل خطأ فادحا للحارس الهندي غوربريت سينغ ساندهو ليتابعها في الشباك الخالية من داخل المنطقة (50).

وتبادل البديلان رايلي ماغري وجوردان بوس الكرة ليضيف الاخير الهدف الثاني لاستراليا بسهولة على باب المرمى (73)، وذلك بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا.