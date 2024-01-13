الامارات | حقيقة صادمة عن إصابة هالاند.. والمستفيد محمد صلاح!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني النرويجي إرلينغ هالاند مشكلة في العظام تحتاج إلى وقت لحلها إذ تبدو الإصابة التي أبعدته عن فريقه مانشستر سيتي آخر 8 مباريات في كل المسابقات قوية وليست كما بدت في تشخيصها الأولي للقدم، بحسب مدرب "السيتيزن" الإسباني بيب غوارديولا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي إنه يتوقع استمرار غياب هالاند عن الملاعب حتى نهاية يناير الجاري ما يعني أن النجم الشاب (23 عاماً) ربما يظهر في التدريبات للمرة الأولى خلال معسكر الفريق في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وأوضح غوارديولا: "ربما ستكون عودته للملاعب من معسكر أبوظبي، ونأمل أن يكون جاهزاً في نهاية الشهر، إذ اتضح أن الإصابة كانت أكثر خطورة مما توقعنا في البداية".

ويذكر أن هالاند تضرر كثيراً من غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة ما دفع المصري محمد صلاح نجم ليفربول للاستفادة من ذلك لتسجيل أهدافاً جعلته يشاركه قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 14 هدفاً.

