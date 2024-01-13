تشيلسي يهزم فولهام في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز تشيلسي على نظيره فولهام بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل كول بالمر هدف الفوز لصالح تشيلسي والوحيد في اللقاء عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها داخل شباك البلوز في الدقيقة 45 من عمر المباراة.



تشيلسي وفولهام



وكان تشيلسي خسر أمام ميدلزبره بهدف نظيف في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومن المنتظر أن يخوض لقاء الإياب على ملعب ستافورد بريدج الأسبوع المقبل.

موقف الفريقين:

رفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة بعد انتصاره على فولهام بهدف نظيف ليصبح في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتوقف رصيد فولهام عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.



في نفس الجولة تعادل بيرنلي مع لوتون تاون بهدف لكلاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.