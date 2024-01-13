شاهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق القارة السمراء مساء اليوم السبت إلى استاد الحسن واتارا لمتابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تجمع بين منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.





موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



معلق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا



يتولى مهمة التعليق الصوتي على مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في أمم أفريقيا حفيظ دراجي.

ويقع أصحاب الأرض “منتخب كوت ديفوار”، في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا.

و يتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا.

وحصل منتخب كوت ديفوار على لقب بطولة كأس أمم إفريقيا مرتين، وفيما يخوض النسخة الـ 34 من الأميرة السمراء مستغلًا عامل الأرض والجمهور للتتويج بالبطولة الثالثة في تاريخه.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.



يبدأ حفل الافتتاح اليوم في كوت ديفوار، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، قناة “beIN Sports MAX 1″، وكذلك قناة “beIN Sports HD 2 Max”.