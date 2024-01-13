ثلاثي هجومي على رأس تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد استعداداته لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي يشهدها ملعب "أول بارك".

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي البطولة، بينما نجح برشلونة في تحقيق الانتصار على أوساسونا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

ومن المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد المباراة بتشكيل هجومي، حيث سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، داني كارفخال.

في خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو جوس.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يُطلق حكم مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة صافرته في الـ 9 من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أول بارك" معقل النصر السعودي بالمملكة العربية.

بينما ستُنقل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة عبر “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات.