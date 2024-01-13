دي بروين يستعيد رقم أجويرو التاريخي مع مانشستر سيتي

استعاد كيفن دي بروين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رقم أجويرو، بعد هدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وقاد دي بروين مانشستر سيتي للفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهدف مقابل هدفين، سجلهم برناردو سيلفا في الدقيقة 26، كيفين دي بروين، وأوسكار بالدقيقة 91.

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ووفقًا لموق أوبتا للاحصائيات، أن ‏كيفن دي بروين أصبح أول لاعب في فريق مانشستر سيتي يسجل ويصنع في مباراة بالدوري الإنجليزي، بعدما حل بديلًا، وذلك منذ مشاركة أجويرو ضد كارديف سيتي في يناير 2014.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.