موقف أتليتكو مدريد من عرض الاتحاد السعودي لضم كوريا

دخل نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات مع أتليتكو مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع أنخيل كوريا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت صحيفة ماركا، أن أتلتيكو مدريد الإسباني في اتجاهه لرفض عرض نادي ‎الاتحاد السعودي الذي يبلغ 10 مليون يورو من أجل شراء أنخيل كوريا.

وأكدت أن نادي الاتحاد السعودي يحاول الحصول على دعم من صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات للتعاقد مع أنخيل كوريا في الشتاء الجاري.

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وكانت إدارة نادي أتليتكو مدريد قد اشترطت الحصول على مبلغ 30 مليون يورو، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيصلي، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الأحد الموافق الرابع من شهر فبراير المقبل.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في كأس الملك، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.