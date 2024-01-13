النصر يرغب في استعادة أوسبينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب نادي النصر من تجديد عقد حارس مرماه، دافيد أوسبينا، حسبما أورده موقع «rcnradio»، نقلا عن معلومات الصحفي الكولومبي خوان ديفيد لوندونيو.

وأشار المصدر إلى أن أوسبينا ضمن خطط النصر السعودي التنافسية هذا الموسم، خلال بطولتي دوري روشن ودوري أبطال آسيا، بعد تعافيه من الإصابة القوية التي عاناها الموسم الماضي.

وكانت هناك رغبة لدى نادي ناسيونال الكولومبي للظفر بخدمات أوسبينا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لكن يبدو أن الصفقة أصبحت غير ممكنة، وسيستمر الحارس مع «العالمي».

وانتقل أوسبينا (35 عاما) إلى النصر السعودي، عبر صفقة مجانية خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2022، بعد نهاية عقده مع نابولي الإيطالي، وخاض الحارس الكولومبي 13 مباراة الموسم الماضي في دوري روشن السعودي، واستقبل مرماه 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

وتعرض أوسبينا لإصابة قوية في مباراة النصر أمام الشباب، 14 يناير 2023، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).