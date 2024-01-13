شكرا لقرائتكم خبر غابري فيغا: هدفنا دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد غابري فيغا، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الإسباني تحت 21 سنة، سعادته بوجوده في السعودية.

وقال فيغا، في مقابلة نشرت على صحيفة MARCA الاسبانية أمس: «لقد انضممت متأخرا قليلا وقد فزنا في الدريبي على الاتحاد (0-1)، وأخذنا وقتا حتى نطبق ما يطلبه منا المدرب، ومنذ نوفمبر تحسنا كثيرا، والفكرة التي وصلنا إليها الآن هي البقاء في المراكز الثلاث الأولى، والذهاب إلى دوري أبطال آسيا وهذا امر مهم جدا».

وذكر فيغا عن أول 15 مباراة له في الدوري: «في البداية، كان من الصعب علي التكيف مع الحرارة والرطوبة في السعودية، لكنني الآن أصبحت أفضل في منزلي ومع صديقتي وعائلتي.

حقيقه أنا سعيد جدا في المملكة، ويمكنني تقديم الكثير».

وكشف فيغا عن تطوره في الأشهر الـ4 الماضية في السعودية، أنه لم يكن التكيف سهلا، ولكن مع الكثير مع العمل غيرت بعض العادات. مضيفا: لدي أخصائي تغذيه يسيطر علي، وعلى أي حال ما زال أمامي الكثير كي أطور نفسي.

وعن الانتقادات التي لاحقته بسبب انتقاله للسعودية بسبب المال، أشار إلى أن ذلك مؤلم إذا كان من شخص قريب لي، لكن جميع المقربين لدي يدعمونني ويفهمون قراري، وأنا لست مسؤولا لأجعل الجميع سعيدا عن الخطوة التي أخذتها.

وأكد فيغا أن الدوري السعودي ينمو بشكل تدريجي، وآمل أن يستمروا في التوقيع مع النجوم، مشيرا إلى أن الجماهير السعودية مذهلة جدا، وفي الأهلي تحديدا، محظوظون بجماهير الفريق.