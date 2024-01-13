شكرا لقرائتكم خبر منتخب الإمارات يستهل مشواره الآسيوي أمام هونج كونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب خليفة الدولي مواجهة بين منتخبي الإمارات وهونج كونج، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 المقامة حاليا في قطر.

ومنتخبا الإمارات وهونج كونج في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي إيران وفلسطين.

وسيحاول المنتخب الإماراتي تحقيق الفوز في مستهل لقاءاته بالمجموعة، من أجل الحصول على قوة دفع جيدة قبل مباراتيه التاليتين أمام فلسطين أولا يوم 18 من يناير الجاري ثم إيران في 23 من الشهر ذاته، وذلك من أجل ضمان إحدى بطاقات العبور للدور الثاني.

آخر نسختين

وكان المنتخب الإماراتي قد وصل للدور قبل النهائي في آخر نسختين من البطولة، حيث خسر في قبل نهائي 2015 أمام منتخب أستراليا، البلد المضيف في ذلك الوقت، كما خسر على أرضه في نسخة عام 2019 في الدور ذاته أمام قطر برباعية نظيفة.

لكن الظروف ربما تكون مختلفة في نسخة 2024 في قطر، خاصة مع تقدم بعض العناصر الأساسية في الفريق في العمر، مثل خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتي (34عاما) والمهاجم والهداف التاريخي للمنتخب برصيد 85 هدفا علي مبخوت (33عاما) لاعب الجزيرة الإماراتي، لكن الفريق أيضا يعتمد على عناصر أخرى متمثلة في مدافع الجزيرة خليفة الحمادي (25عاما) ولاعب العين يحيى نادر (25 عاما) إضافة إلى ثنائي الوصل فابيو ليما وكايو كانيدو في الهجوم.

وسيعتمد المنتخب الإماراتي على خبرة مدربه البرتغالي باولو بينتو، الذي سبق له تدريب منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2012 وكأس العالم 2014، إضافة لقيادته منتخب كوريا الجنوبية في النسختين الأخيرتين من أمم آسيا وكأس العالم.

تحقيق المفاجأة

على الجانب الآخر، يدخل منتخب هونج كونج المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في أول مشاركة له بالبطولة منذ نسخة عام 1968 في إيران.

ويعتمد منتخب هونج كونج على حارس مرماه المخضرم ياب هونج فاي (33 عاما) والمهاجم الشاب مايكل أوديبولوزور، لاعب إنجلوشتات الألماني في قيادة آمال الفريق في تحقيق نتائج مختلفة عن المتوقع في البطولة.

وخاض منتخب هونج كونج ثلاث مباريات ودية استعدادا للبطولة، حيث استهل العام الجديد بمواجهة منتخب الصين وفاز عليه 2 / 1، قبل أن يخسر أمام كل من طاجيكستان والسعودية 1 / 2 وصفر / 2 على الترتيب.

ورغم صعوبة المهمة، فإن منتخب هونج كونج بقيادة مدربه النرويجي يورن أندرسن، يبحث عن تحقيق المفاجأة في مجموعة لن تكون سهلة في ظل وجود الإمارات وإيران وكذلك منتخب فلسطين.

قبل المواجهة: