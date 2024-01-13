إيران تواجه فلسطين وعينها على اللقب الرابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي المنتخبان الإيراني ونظيره الفلسطيني، اليوم، عند الساعة 8:30 مساء على ملعب «المدينة التعليمية»، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا في قطر.

ويدخل المنتخب الإيراني، حامل لقب البطولة ثلاث مرات من قبل، المواجهة وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بها، خاصة مع خبرته الكبيرة في المواعيد الآسيوية التي تؤهله ليس فقط للفوز بالمباراة، ولكن للمنافسة على لقب البطولة.

ويعتمد المنتخب الإيراني على عدة نجوم في صفوفه، أبرزهم مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي، وسردار أزمون، مهاجم روما الإيطالي، ولاعب وسط فينورد الهولندي علي رضا جهانبخش، وسامان قدوس لاعب برينتفورد الإنجليزي.

ويهدف المنتخب الإيراني إلى إنهاء دور المجموعات لصالحه بتصدر المجموعة التي تضم كذلك منتخبي الإمارات وهونج كونج، وذلك للتركيز في الأدوار المقبلة وإثبات أحقيته بالمنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، يتسلح المنتخب الفلسطيني بحماس لاعبيه والدعم الجماهيري في مواجهة منتخب إيران.

وبقيادة مديره الفني التونسي مكرم دبوب، يسعى منتخب فلسطين لحجز مكان له في الدور المقبل، وهو يسعى رغم صعوبة المهمة أمام إيران في المباراة الأولى، إلى إحداث مفاجأة والتأهل لدور الـ16 في المسابقة القارية.

ومع وجود نجميه عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي، ومحمود وادي لاعب المقاولون العرب المصري، يرغب منتخب فلسطين في إثبات ذاته وقدرته على اللعب في أكبر وأضخم حدث في آسيا.