الطموح والذكريات يغلفان مواجهة اليابان وفيتنام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل المنتخب الياباني مشواره لتحقيق اللقب الخامس في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، وذلك حينما يواجه نظيره الفيتنامي، اليوم، عند الـ2:30 ظهرا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من النسخة الحالية المقامة في قطر.

وتوج المنتخب الياباني باللقب في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، ويسعى لإضافة اللقب الخامس في مسيرته، مؤكدا زعامته على عرش البطولة الأغلى في القارة.

ويتسلح المنتخب الياباني، بقيادة مدربه هاجيمي مورياسو، الذي فاز باللقب لاعبا في نسخة عام 1992، بكثير من النجوم في قائمته بالبطولة، منهم: كارو ميتوما مهاجم برايتون الإنجليزي، وواتارا إيندو لاعب ليفربول الإنجليزي، وريتسو دوان مهاجم فرايبورج الألماني.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب فيتنام للخروج بأقل الخسائر، من مواجهة ستكون صعبة أمام الفريق المدجج بالنجوم، والمعزز بتاريخه الكبير في البطولة.

ويذكر التاريخ أن منتخب فيتنام شارك في أول نسختين من البطولة باسم جنوب فيتنام، لكنه غاب عن البطولة حتى عاد باسمه الحالي في نسخة عام 2007 والتي نظمتها البلاد بالاشتراك مع تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وخرج الفريق من دور الثمانية، وهي النتيجة ذاتها التي حدثت في نسخة عام 2019 بالإمارات.

وسبق للفريقين أن التقيا في نسخة عام 2007، إذ نجح المنتخب الياباني في حسمها لصالحه بنتيجة 4/ 1.