دي بروين يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق رقم قياسي بعد قيادة فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2/3.

وشهدت المباراة تألق دي بروين حيث سجل هدفا وصنع أخر، على الرغم من عودته من إصابة طويلة.

وصعد مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعتبه 43 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 29 في المركز العاشر.

دي بروين ورقم قياسي..

وأصبح كيفن دي بروين ثالث أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد (103) مُناصفةً مع أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني.

ونجح، كيفين دي بروين، في إحراز هدف التعادل في مرمى نيوكاسل يونايتد بتسديدة أرضية زاحفة في شباك الماكبايس بحلول الدقيقة 75، وصنع الهدف الثالث.