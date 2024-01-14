الامارات | سباق النخبة يدشن اليوم النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وستكون الانطلاقة من خلال سباق النخبة الذي ينطلق من سد حتّا وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي. وتمتد مسافة السباق إلى 182 كلم، بمشاركة 314 دراجاً يُمثلون 57 فريقاً من 42 جنسية مختلفة، إذ يُمثل كل فريق من ثلاثة إلى سبعة دراجين.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، مسار السباق، وأنهت جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم البطولة، وتحقيق جميع أهدافها بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها: القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، قناة دبي الرياضية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، في تصريح صحافي، إن الهدف من البطولة التنوع بين قوة المنافسات الرياضية في أجمل المناطق ذات الطبيعة الصحراوية وفي قلب المدينة، والمرور بأهم الوجهات الحضارية والطبيعية المتنوعة في إمارة دبي، ونقل صور لملايين المشاهدين عن تنوع وروعة تلك المناطق وتفردها.

وأضاف: «البطولة تستهدف أيضاً توجيه رسالة لجميع أفراد المجتمع لتحفيزهم على تبني الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية، والتعريف بأماكن ممارسة الرياضة في أجمل الأماكن وأكثرها أماناً بفضل ما توفره الحكومة الرشيدة من مسارات حديثة ومتنوعة، لتحقيق الاستدامة ودعم الحياة البيئية في منطقة القدرة بمحمية المرموم الطبيعية الصحراوية الأكبر من نوعها في العالم». وختم عمير بن جمعة الفلاسي قائلاً: «نواصل دوماً السعي نحو تطوير البطولة بتقديم الأفضل لترسيخ مكانتها بوصفها حدثاً رياضياً ومجتمعياً لتعزيز مكانة دبي والإمارات كوجهة متقدمة لسباقات الدراجات الهوائية».

وإلى جانب سباق اليوم، تتواصل الدورة الثامنة بإقامة السباق الثاني وهو سباق السلم الصحراوي المفتوح يوم 27 الجاري، يتبعه السباق الثالث «السباق إلى الفضاء» يوم الثالث من فبراير المقبل، ثم سيكون الختام مع سباق النخبة للسيدات في الرابع من فبراير المقبل. ويبلغ مجموع جوائز البطولة ثلاثة ملايين و500 ألف درهم»

. يمتد السباق من سد حتّا وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي ولمسافة 182 كلم.