الامارات | «زلزال 77» بطلاً لسباق «الشراعية 22 قدماً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف القارب «زلزال 77» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله، الأضواء مرة أخرى في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بعدما تصدر بجدارة سباق الجولة الثانية والختامية أول من أمس، ليحرز المركز الأول ومعتلياً صدارة فئة الشباب تحت 21 عاماً للمرة الثانية على التوالي. في المقابل عاد لقب الناشئين تحت 16 سنة إلى القارب «خداع 76» لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة سيف معيوف. وحرص محمد عبدالله الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، على متابعة مراحل السباق، فيما قام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي، بتسليم الكؤوس الى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الشباب والناشئين.