بعد سانتو.. أزمة مشتعلة بين بنزيما وجاياردو في الاتحاد السعودي

اتخذ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، قرارًا جديدًا يخص الفرنسي كريم بنزيما، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين.

وقرر المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي مارسيلو جاياردو، استبعاد النجم المحترف كريم بنزيما من معسكر الفريق التحضيري المقام في دبي بالإمارات.

ويأتي ذلك ليواصل الفرنسي كريم بنزيما أزماته في صفوف الاتحاد السعودي، خاصة بعد علاقتة المتوترة الأخيرة مع نونو سانتو المدير الفني للفريق السابق، والذي رحل إلى الدوري الإنجليزي لتدريب توتنهام.

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وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن قرار جاياردو باستبعاد كريم بنزيما من معسكر الاتحاد التحضيري يعد قرارًا إنضباطيًا بعد تمرد اللاعب في الفترة الأخيرة وغيابه عن التدريبات منذ يوم 26 ديسمبر الماضي.

وسافر كريم بنزيما ويغيب عن تدريبات اتحاد جدة منذ السقوط أمام النصر بخماسية في الدوري السعودي، والتي جاءت بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية أمام الاهلي، وتعرضه للإنتقادات من قبل الجماهير