إنتر ميلان يكتسح مونزا بخماسية ويعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا عريضًا على حساب نظيره مونزا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

وحل فريق إنتر ميلان ضيفًا على حساب نظيره مونزا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح تشالهان أوغلو، أهداف المباراة لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بعد دقيقتين.

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وفي الشوط الثاني، أحرز تشالهان أوغلو، الهدف الثاني له والثالث لـ إنتر ميلان في الدقيقة 60، ثم سجل ماتيو بيسينا، هدف تقليص الفارق لفريق مونزا في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وأحرز لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني له والرابع للإنتر في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، واختتم ماركوس تورام الأهداف في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف رصيد مونزا عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.