مدرب الاتحاد يستبعد بنزيما من معسكر دبي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استبعد مارسيلو جاياردو مدرب نادي الاتحاد السعودي، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من معسكر الفريق المقام في دبي بسبب غيابه عن التدريبات الجماعية دون إذن. وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان من المفترض أن يعود الفرنسي يوم الجمعة الماضي ويسافر مع الفريق إلى دبي غدا الأحد.

وغاب كريم عن ثلاث حصص تدريبية قبل نهاية العام في جدة.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما ليس ضمن القائمة الرسمية للموسم التحضيري في دبي وبما أن غيابه دون إذن مارسيلو جاياردو فلن يتمكن من المشاركة في معسكر الإمارات بأكمله.

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