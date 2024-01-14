فيوتشر يرد على أنباء تمرد نجمه للرحيل إلى الزمالك

رد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، على أنباء تمرد نجم الفريق الكروي الأول من أجل الرحيل إلى الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت تقارير إلى انقطاع ناصر ماهر عن تدريبات نادي فيوتشر من أجل الرحيل إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية: ” قال: “لا أريد أن أعلق على الأنباء التي ترددت بخصوص مفاوضات الزمالك لضم ناصر ماهر”.

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وأشار إلى أن ناصر ماهر تواجد في التدريبات، ولا صحة عن ما تردد بشأن انقطاعه عن المران، لرحيله إلى الزمالك”.

وأوضح: “نادي الزمالك لم يفاوضنا من أجل التعاقد مع عمر كمال بشكل رسمي، ورغبة اللاعب هي من حسمت انتقاله إلى الاهلي”.

ويستعد الزمالك لخوض دورتين وديتين خلال شهر يناير الجاري في دولة الإمارات، خلال فترة التوقف الحالية.