الامارات | بنزيما محتجز في موريشيوس.. واتحاد جدة يستبعده من معسكر دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اندلاع أزمة بين النجم الفرنسي كريم بنزيما وفريقه اتحاد جدة.

قالت صحيفة ريليفو إن بنزيما غاب عن تدريبات "النمور" عقب العودة من فترة الإجازة.

وأضافت: "المدرب مارسيلو غاياردو قرر استبعاد اللاعب الفرنسي من معسكر الفريق المقرر في دبي".

وأشارت إلى أن عدد من المقربين من بنزيما أكدوا أنه محتجز في موريشيوس بسبب إعصار أسهم في توقف حركة الطيران.