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الامارات | بنزيما محتجز في موريشيوس.. واتحاد جدة يستبعده من معسكر دبي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما محتجز في موريشيوس.. واتحاد جدة يستبعده من معسكر دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اندلاع أزمة بين النجم الفرنسي كريم بنزيما وفريقه اتحاد جدة.

قالت صحيفة ريليفو إن بنزيما غاب عن تدريبات "النمور" عقب العودة من فترة الإجازة.

وأضافت: "المدرب مارسيلو غاياردو قرر استبعاد اللاعب الفرنسي من معسكر الفريق المقرر في دبي".

وأشارت إلى أن عدد من المقربين من بنزيما أكدوا أنه محتجز في موريشيوس بسبب إعصار أسهم في توقف حركة الطيران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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