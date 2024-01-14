ميلان و روما في صدام مشتعل بالدوري الإيطالي.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب "سان سيرو"، صدام كروي مشتعل مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي فريقي ميلان ونظيره روما، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي، في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي Abu Dhabi Sports Premium 1

ترتيب ميلان وروما في الدوري الإيطالي

يدخل ميلان مباراة الليلة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد روما، فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ويتصدر إنتر ميلان برصيد 48 نقطة.

وكان الفريقان قد ودعا بطولة كأس إيطاليا، الأربعاء الماضي، بعد خسارة ميلان أمام أتالانتا، بهدفين مقابل هدف، كما هزم روما أمام جاره روما، بهدف نظيف.